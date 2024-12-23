Bungalov Dolandırıcılarına Operasyon

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'Bungalov ev kiralama' adı altına vatandaşları dolandıran çete, Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekiplerince Bursa merkezli 7 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, vatandaşları 'bungalov ev kiralama' adı altında dolandıran çete çökertildi. Operasyonda 4'ü cezaevinde olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 9 şüpheli "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanma talebiyle, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 6 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Öte yandan, C.A.A. adlı şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - BURSA