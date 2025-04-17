Bungalovdaki gizli kameranın görüntüleri işletme sahibinin telefonundan çıktı - Son Dakika
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Bungalovdaki gizli kameranın görüntüleri işletme sahibinin telefonundan çıktı

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan bir bungalovda gizli kamera skandalı yaşandı. İstanbul'dan Sapanca'ya gelen bir aile, kiraladıkları bungalovun yatak odası ve jakuzi bölümünde gizli kamera buldu. Aile, durumu emniyet birimlerine bildirdi. Polis ekipleri, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazları incelemeye aldı.

17.04.2025 14:29
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Ramazan Bayramı arifesinde meydana gelen olayda, İstanbul'dan Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti. Aile, emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı.

GİZLİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ TELEFONDAN ÇIKTI

Polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlar tek tek incelendi. Şu ana kadar yapılan incelemelerde, bungalova yerleştirilen gizli kameraya ait bazı görüntülerin, işletme sahibi H.K'nin (31) cep telefonunda bulunduğu belirlendi.

2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Skandal olayda, işletme sahibi H.K. (31) ile T.S. (48) gizli kamerayı kendilerinin yerleştirmediğini öne sürse de, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan tutuklanmışlardı.

Bungalovdaki gizli kameranın görüntüleri işletme sahibinin telefonundan çıktı

BUNGALOV SÜRESİZ MÜHÜRLENDİ

Sapanca ilçesinde iki kişinin 'özel hayatın gizlilik ihlali' suçundan tutuklandığı gizli kamera skandalının meydana geldiği bungalov ilçe belediyesinin zabıta ekiplerince süresiz olarak mühürlendi. Ayrıca, yapılan incelemeler neticesinde bölgede bulunan lüks bir otele ait 91 adet bungalov da, ruhsatları olmadığı gerekçesiyle mühürlendi.

MAĞDUR KONUŞTU

CNN Türk canlı yayınına katılan gizli kamera mağduru Mesut Koza, "İlk defa bungalova gittim. Bir tanıdığım seni yönlendireyim istersen dedi. Yer tanıtılınca çok memnun kalmadık. Yatmaya karar verdiğimizde yatağımızın üzerinde bir kırmızı ışık fark ettim. İlk başta işkillenmedim. Ortasında bir mercek gördüm. Ardından yerinden söktüm. Eşim ihbarda bulunalım dedi. Gece 2 civarı polisi aradık."

Bungalovdaki gizli kameranın görüntüleri işletme sahibinin telefonundan çıktı
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Kaynak: İHA

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