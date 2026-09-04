Burdur Altınyayla'da AFAD, 3 gündür dağda mahsur kalan 6 küçükbaş hayvanı kurtardı
Burdur'un Altınyayla ilçesindeki Koçaş Dağı'nda sarp arazide 3 gündür mahsur kalan 6 küçükbaş hayvan, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen hayvanları bulundukları yerden alarak sahibine teslim etti.
Burdur'un Altınyayla ilçesinde Koçaş Dağı'nda sarp arazide 3 gündür mahsur kalan 6 küçükbaş hayvan, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Koçaş Dağı'nda 6 küçükbaş hayvanın sarp arazide mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Burdur AFAD ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan hayvanları bulundukları yerden kurtardı. AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan 6 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Burdur Altınyayla'da AFAD, 3 gündür dağda mahsur kalan 6 küçükbaş hayvanı kurtardı - Son Dakika
Silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı: Polisler karşılarında sokak köpeğini vurulmuş halde buldu
Sizin düşünceleriniz neler ?