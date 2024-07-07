Burdur-Antalya Karayolu'nda Hafif Ticari Araçta Çıkan Yangın Sonucu Araç Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Burdur-Antalya Karayolu'nda Hafif Ticari Araçta Çıkan Yangın Sonucu Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Burdur-Antalya Karayolu\'nda Hafif Ticari Araçta Çıkan Yangın Sonucu Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Burdur-Antalya Karayolu'nda seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangında itfaiyenin tüm müdahalesine rağmen araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, Burdur-Antalya Karayolu Çeltikçibeli rampasında meydana geldi. Sürücü, alevleri fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışsa da araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

07.07.2024 00:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur- Antalya Karayolu'nda seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangında itfaiyenin tüm müdahalesine rağmen araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 22.00 sıralarında Burdur-Antalya Karayolu Çeltikçibeli rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolda seyir halinde olan Mehmet Ç. idaresindeki 32 ABN 660 plakalı hafif ticari otomobil bir anda yanmaya başladı. Alevleri gören sürücü araçtan inerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Burdur ve Çeltikçi İtfaiyesi, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Çeltikçi, Jandarma, İtfaiye, Antalya, Burdur, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur-Antalya Karayolu'nda Hafif Ticari Araçta Çıkan Yangın Sonucu Araç Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 Montella: Gurur duymamız gereken bir tablo var Montella: Gurur duymamız gereken bir tablo var
00:41 Arda Güler’den alkışlanacak hareket Yaptığı şeyle yine gönülleri fethetti Arda Güler'den alkışlanacak hareket! Yaptığı şeyle yine gönülleri fethetti
00:27 A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella’ya kesildi A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella'ya kesildi
00:11 A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Hollanda’ya elendikten sonra gözyaşlarına boğuldu A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Hollanda'ya elendikten sonra gözyaşlarına boğuldu
23:45 1-0 öne geçtiği maçta Hollanda’ya 2-1 mağlup olan A Milli Takımımız, EURO 2024’e veda etti 1-0 öne geçtiği maçta Hollanda'ya 2-1 mağlup olan A Milli Takımımız, EURO 2024'e veda etti
00:19 Neler kaçırdık neler A Milli Takımımız, Hollandalı kaleciyi geçemedi Neler kaçırdık neler! A Milli Takımımız, Hollandalı kaleciyi geçemedi
23:31 Makinist, Marmaray’ı durdurup milli maçı izleyen taraftarlara eşlik etti Makinist, Marmaray'ı durdurup milli maçı izleyen taraftarlara eşlik etti
23:14 Arda Güler, asistleriyle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti Arda Güler, asistleriyle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti
23:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Akaydin’in golüne böyle sevindi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Akaydin'in golüne böyle sevindi
22:35 Türk düşmanlığı sınır tanımıyor Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler Türk düşmanlığı sınır tanımıyor! Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler
22:03 Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı
21:23 Takımı fena hazırlamış Montella’dan maç öncesi bomba açıklamalar Takımı fena hazırlamış! Montella'dan maç öncesi bomba açıklamalar
20:24 Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin’e geldi Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin'e geldi
19:54 İçki içerken balkondan düşen adam hayatını kaybetti İçki içerken balkondan düşen adam hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2024 01:10:53. #1.13#
SON DAKİKA: Burdur-Antalya Karayolu'nda Hafif Ticari Araçta Çıkan Yangın Sonucu Araç Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement