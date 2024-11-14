Burdur-Antalya Yolunda Zincirleme Kaza

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Burdur- Antalya karayolunda yol kenarında bekleyen hafif ticari araca arkasından gelen otomobilin ve kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 13.15 sıralarında Burdur- Antalya karayolu Kurna rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan Mücahit H. A. (27) idaresindeki 06 BKN 108 plakalı Hyundai marka otomobil yol kenarında bekleyen Salih K. (64) idaresindeki 15 AH 233 plakalı Citroen marka hafif ticari araca çarptı. Aynı yönde seyreden İbrahim C.(37) idaresindeki 15 ACJ 574 plakalı Mitsubishi marka canlı hayvan taşıyan kamyonet ise daha önce kaza yapmış olan 06 BKN 108 plakalı Hyundai otomobile arkadan çarptı. Kazada araç içerisine sıkışan Mücahit E. A. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Emirhan S.(17) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla araç içerisinden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle oluşan uzun araç kuyruğu araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR