Burdur\'da 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 110. yıl dönümü için tören düzenlendi

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü Burdur Şehitliği'nde düzenlenen törenle kutlandı.

Tören şehitlik anıtına çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulduğu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda saygı atışı yapıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiir okundu. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Şehitlik Anı Defteri'ni imzalayarak günün anlam ve önemini belirten duygu ve düşüncelerini yazdı.

Vali Bilgihan, Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay İlhan Gökoğlan, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Okyar'ın şehit mezarlarına karanfil bırakmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti dinlendi. İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından yapılan duanın ardından tören sona erdi.

Etkinlik, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda anma programı ile devam etti. - BURDUR