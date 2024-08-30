30 Ağustos Zafer Bayramı Burdur'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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30 Ağustos Zafer Bayramı Burdur'da Coşkuyla Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Burdur\'da Coşkuyla Kutlandı

Burdur'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen kutlamalarda çelenk sunma töreni, protokol mensuplarının tebrikleri, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve konuşmalar yer aldı. Ayrıca spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödüller takdim edildi ve gösteriler yapıldı.

30.08.2024 13:04
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yılı, Burdur'da coşku ile kutlandı.

Bu yıl 102'incisi kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, yurt genelinde olduğu gibi Burdur'da da coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni ile başlayan kutlamalar, Vali Türker Öksüz'ün makamında protokol mensuplarının ve daire amirlerinin tebriklerini kabul etmesiyle devam etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen kutlamalarda saygı duruşunda bulunulmasının ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Garnizon Komutanlığı'nca günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Programda Terörle Mücadele Gazisi Ayhan Özçelik tarafından şiir okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajının okunmasıyla devam eden kutlama programında çeşitli spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödül takdim edildi. Törende İl Jandarma Komutanlığı Köpek Timi'nin ve Asayiş Komando Bölüğü'nün gösterisi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi yapılırken buradaki kutlamalar, tören birlikleri ve öğrencilerin geçiş töreni ile son buldu. - BURDUR

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, 3-sayfa, burdur, Spor, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 30 Ağustos Zafer Bayramı Burdur'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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