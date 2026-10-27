Burdur'da alkollü sürücü gözaltına alındı, ağır yaralı sürücü 3 gün sonra öldü - Son Dakika
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Burdur'da alkollü sürücü gözaltına alındı, ağır yaralı sürücü 3 gün sonra öldü

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Burdur\'da alkollü sürücü gözaltına alındı, ağır yaralı sürücü 3 gün sonra öldü
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Burdur\'da alkollü sürücü gözaltına alındı, ağır yaralı sürücü 3 gün sonra öldü
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Burdur'da 23 Ekim'de kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen ve 2.22 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün çarptığı araçtaki sürücü, 3 gün sonra hayatını kaybetti. Alkollü sürücü savcılık talimatıyla gözaltına alındı; ehliyetine 6 ay el konuldu ve 25 bin lira ceza uygulandı.

Burdur'da 2.22 promil alkollü olduğu belirlenen ve kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı araçta ağır yaralanan sürücü, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Alkollü sürücü, savcılık talimatıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza, 23 Ekim'de Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki Vali Konağı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki 34 PVE 317 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülerek Osman Babuşcu yönetimindeki 07 APB 083 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda büyük çapta hasar meydana gelirken kazada her iki aracın sürücüsü ile 34 PVE 317 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası yapılan kontrolde A.S.'nin 2.22 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

3 gün sonra hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan Osman Babuşcu, Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Babuşcu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Alkollü olduğu belirlenen ve kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen sürücü A.S.'nin polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
Otomobil3. SayfaBurdurSon Dakika

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