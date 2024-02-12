Burdur\'da bir apartmanda çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü

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Burdur'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarından Burç Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın bodrum katında kağıtların üzerine kapatılan battaniyenin bilinmeyen bir sebeple alev alması sonucu yangın çıktı. Bodrum kattan yukarı katlara çıkan dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin erken müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. - BURDUR