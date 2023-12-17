Burdur\'da Baba-Oğul Tartışması Sonucu Kaza

Burdur'da oğluyla tartışan baba oğlunun iş yerini taşladıktan sonra motosikletiyle giderken kaza yapıp yaralandı.

Olay Burdur merkez Yeni Mahalle Oto Tamirciler 1. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre oğlu G.D.(41) ile tartışarak iş yerine gelen R.D.(72) burada oğluna ait oto kuaförün camlarını taşla kırdıktan sonra 15 SD 474 plakalı motosikletiyle olay yerinden ayrıldı. Çatalpınar Kavşağına geldiğinde İsmet İnönü Bulvarı istikametinden otogar istikametine seyir halinde olan A.B.(40) idaresindeki 15 AG 620 plakalı otomobil ile çarpışan R.D. yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı R.D. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan kontrollerde R.D.'nin 1.35 promil alkollü olduğu öğrenilirken polis ekipleri tarafından iki olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR