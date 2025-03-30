Burdur\'da bayram namazında camiler doldu taştı

Burdur'da protokol ve vatandaşlar Ulu Cami'de bayram namazı kıldı. Bayramlaşmanın ardından çorba ikram edildi.

Burdur'da protokol üyeleri ve vatandaşlar, bayram namazı için tarihi Ulu Cami'de bir araya geldi. Ulu Cami'de İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından kıldırılan namazın ardından dualar edilip, toplu halde bayramlaşma töreni yapıldı. Törenin ardından konuşan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, "Güzel ve yoğun bir aydan geçtik. Ramazan ayını hep beraber idrak ettik. Ramazan ayının birliğini, beraberliğini, yardımlaşma duygusunu hep birlikte yaşadık. Yüce Rabbimden niyaz ediyoruz. Tekrarına erdirsin. Bizleri bayrama kavuşturdu ona da şükürler ediyoruz. Bayramın da aynı zamanda yardımlaşmanın, dayanışmanın, birliğin, büyüklerimizi gözetmenin, yaşlılarımızın, ailelerimizin yanında olmanın en güzel vesilelerinden olduğunu düşünüyoruz. Bu vesile ile ben ülkemiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden bütün gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Aynı zamanda bütün geçmişlerimizi de rahmetle anıyorum. Birliğimiz beraberliğimiz daim olsun. Bu vesile ile yakın coğrafyalarda hem İslam alemini hem de dünyanın herhangi bir köşesinde zulme uğrayan, sıkıntıya uğrayan bütün din kardeşlerimizin, bütün insanlığın barış, huzur ve esenlik görmesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramınızı kutluyorum" açıklamasında bulundu.

Ulu Cami'deki bayramlaşma törenine; Vali Tülay Baydar Bilgihan protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. - BURDUR