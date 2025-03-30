Burdur'da bayram namazında camiler doldu taştı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Burdur'da bayram namazında camiler doldu taştı

Burdur\'da bayram namazında camiler doldu taştı

Burdur'da protokol ve vatandaşlar Ulu Cami'de bayram namazı kıldı.

30.03.2025 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da protokol ve vatandaşlar Ulu Cami'de bayram namazı kıldı. Bayramlaşmanın ardından çorba ikram edildi.

Burdur'da protokol üyeleri ve vatandaşlar, bayram namazı için tarihi Ulu Cami'de bir araya geldi. Ulu Cami'de İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından kıldırılan namazın ardından dualar edilip, toplu halde bayramlaşma töreni yapıldı. Törenin ardından konuşan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, "Güzel ve yoğun bir aydan geçtik. Ramazan ayını hep beraber idrak ettik. Ramazan ayının birliğini, beraberliğini, yardımlaşma duygusunu hep birlikte yaşadık. Yüce Rabbimden niyaz ediyoruz. Tekrarına erdirsin. Bizleri bayrama kavuşturdu ona da şükürler ediyoruz. Bayramın da aynı zamanda yardımlaşmanın, dayanışmanın, birliğin, büyüklerimizi gözetmenin, yaşlılarımızın, ailelerimizin yanında olmanın en güzel vesilelerinden olduğunu düşünüyoruz. Bu vesile ile ben ülkemiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden bütün gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Aynı zamanda bütün geçmişlerimizi de rahmetle anıyorum. Birliğimiz beraberliğimiz daim olsun. Bu vesile ile yakın coğrafyalarda hem İslam alemini hem de dünyanın herhangi bir köşesinde zulme uğrayan, sıkıntıya uğrayan bütün din kardeşlerimizin, bütün insanlığın barış, huzur ve esenlik görmesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramınızı kutluyorum" açıklamasında bulundu.

Ulu Cami'deki bayramlaşma törenine; Vali Tülay Baydar Bilgihan protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bayram Namazı, 3-sayfa, burdur, Cami, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da bayram namazında camiler doldu taştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
“Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı
Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı Öpmeye doyamadı Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı! Öpmeye doyamadı
Ahmet Şara’nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri Ahmet Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri
Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye’de Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail’i kahru perişan eylesin Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin
İmamoğlu’nun babası gözyaşlarını tutamadı İmamoğlu'nun babası gözyaşlarını tutamadı

11:01 Ahmet Şara’nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri Ahmet Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri
10:38 Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye’de Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye'de
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail’i kahru perişan eylesin Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin
08:58 İmamoğlu’nun babası gözyaşlarını tutamadı İmamoğlu'nun babası gözyaşlarını tutamadı
08:47 Konut satışlarında yeni dönem Şişirme fiyatlar tarihe karışacak Konut satışlarında yeni dönem! Şişirme fiyatlar tarihe karışacak
10:40 Mezarlıkta akıl almaz olay 4 kişi hastanelik oldu Mezarlıkta akıl almaz olay! 4 kişi hastanelik oldu
10:28 Metrobüs istasyonunda kavga Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı Metrobüs istasyonunda kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandı
10:14 Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı Öpmeye doyamadı Icardi ve sevgilisinden havuz paylaşımı! Öpmeye doyamadı
10:12 Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
10:08 Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı Amerika etkisi zincir marketlerde yumurta fiyatlarına yansıdı
10:01 Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
09:44 Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
09:34 “Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
09:27 Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2025 12:17:16. #7.13#
SON DAKİKA: Burdur'da bayram namazında camiler doldu taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement