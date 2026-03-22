Burdur\'da Bıçaklı Kavga: İki Genç Yaralandı

Burdur'da yolda yürüdükleri esnada yanlarına gelen genç tarafından 2 genç bıçaklandı. Şüpheli şahıs polis ekiplerine teslim olurken yaralıların tedavisi devam ettiği öğrenildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Atatürk Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. (19) ve M.M. (24) isimli yabancı uyruklu iki genç cadde üzerine yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen bir sebepten H.D. (17) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine H.D. bıçakla M.G. ve M.M.'yi bacağından bıçakladı. Daha sonrasında olay yerinden kaçan H.D., Cumhuriyet Meydanında gördüğü polis ekiplerine durumu anlatarak teslim oldu. Yaralı 2 genç ise olay yerine yakın bir noktada bulunurken sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayı gerçekleştirilen şahıs ise hastanede sağlık kontrollünün ardından polis merkezine götürüldü. - BURDUR