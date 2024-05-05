Burdur'da Dikkatsiz Sürücülerin Neden Olduğu Kazalar Kameralara Yansıdı - Son Dakika
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Burdur'da Dikkatsiz Sürücülerin Neden Olduğu Kazalar Kameralara Yansıdı

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Burdur'da mart ayında dikkatsiz sürücülerin neden olduğu kazalara ait KGYS görüntüleri yayınlandı. Yayınlanan kazaların birinde, park halindeyken arkasını kontrol etmeden yola fırlayan otomobile çarpıp refüj taşına vuran motosikletli ağır yaralandı.

05.05.2024 16:29
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Burdur'da dikkatsiz sürücülerin neden olduğu kazalar kameralara yansıdı

Park halindeyken arkasına bakmadan yola çıkan otomobile çarpan motosikletli ağır yaralandı

Burdur'da mart ayında KGYS kameralarına yansıyan kazalar yayınlandı

BURDUR - Burdur'da mart ayında dikkatsiz sürücülerin neden olduğu kazalara ait KGYS görüntüleri yayınlandı. Yayınlanan kazaların birinde, park halindeyken arkasını kontrol etmeden yola fırlayan otomobile çarpıp refüj taşına vuran motosikletli ağır yaralandı.

Burdur'da geçtiğimiz Mart ayında meydana gelen ve KGYS kameraları tarafından kaydedilen trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi" mesajıyla yayınlanan görüntülerde, 4 kazanın da sürücü dikkatsizliğinden kaynaklandığı görüldü.

Görüntülerdeki birinci kaza, Necati Bey Mahallesi Manastır Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşak içerisinde bekleyen otomobilin, Tugay istikametinden, Antalya Kavşağı istikametine doğru sağ şeritte seyir halinde olan otomobili beklemeyip, bir anda sağ şeride atlaması sonucu, iki otomobil birbirine çarptı.

Görüntülerdeki ikinci kaza da yine Manastır kavşağında meydana geliyor. Şehir içinden kavşağa kontrolsüz giren otomobile; Antalya Kavşağı istikametinden gelip, Tugay istikametine doğru seyir halinde olan başka bir otomobilin çarpması sonucu, iki otomobilin de sürücüsü kazayı hafif şekilde yaralı olarak atlatıyor.

Üçüncü kaza ise Bülent Ecevit Bulvarı Vali Konağı Kavşağında oluyor. Nene Hatun Caddesi üzerinden, kontrolsüz bir şekilde kavşağa çıkan minibüse, Tugay kavşağından Fethiye istikametine seyir halinde olan otomobil yandan çarpması sonucu, iki otomobilde de maddi hasar meydana geliyor.

Arabaya çarptıktan sonra refüj taşına vuran motosikletli ağır yaralanıyor.

Görüntülerdeki son kaza ise Özgür Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geliyor. Arkadaşına ait 15 ACK 022 plakalı motosiklet ile cadde üzerinde süratle ilerleyen E.E. (22), yol kenarında park halindeyken, yola çıkmak üzere hamle yapan E.D. idaresindeki 15 ER 060 plakalı Honda marka otomobile sol kapı kısmından çarpıp yola savrulduktan sonra, motosikletten düşüp refüje vuruyor. Kafasında kaskı olmayan E.E., kafasını yere çarptığı için, ağır yaralanıyor. Savrulan motosiklet ise karşı şeride geçip, park halindeki 15 LK 808 plakalı Kia marka otomobile çarparak duruyor. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü E.E.'nin ehliyetinin olmadığı öğrenilirken, E.E.'ye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan, motosiklet ruhsat sahibine ise ehliyetsiz birine araç vermekten, toplamda 25 bin 954 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Burdur, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Dikkatsiz Sürücülerin Neden Olduğu Kazalar Kameralara Yansıdı - Son Dakika

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