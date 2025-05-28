Burdur\'da Emekli Esnafın Kartından 215 Bin TL Çekildi

Burdur'da yaşayan 68 yaşındaki emekli esnafa ait kredi kartından bilgisi dışında 215 bin 500 TL çekildi. Ameliyat nedeniyle evde istirahat ettiği dönemde gerçekleşen işlem sırasında bankadan bir bilgilendirme yapılmadığını belirten vatandaş, yaklaşık 14 gün sonra gördüğü asgari ödeme mesajı ile durumu fark ederek savcılığa şikayette bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Burdur'da yaşayan emekli esnaf Mehmet Özdemir'in (68) kullandığı kredi kartından bilgisi dışında Kayseri'den toplam 215 bin 500 TL çekildi. Ameliyat nedeniyle evde istirahat ettiği dönemde gerçekleşen işlemleri yaklaşık 14 gün sonra gördüğü asgari ödeme mesajı ile fark eden Özdemir, savcılığa şikayetçi oldu.

Özdemir, kendisine verilen 245 bin TL limitli kredi kartından yüksek tutarda paranın farklı seanslarda çekildiğini belirtti. İnternet bankacılığı ve mobil uygulamaları kullanmadığını ifade eden Özdemir, yaşanan mağduriyetle ilgili yasal süreci başlattığını söyledi.

"Ben internet bankacılığını dahi bilmezken arka arkaya alışveriş yapmışlar"

Mehmet Özdemir, "Ben emekli maaşımı bankadan alıyorum. Bana 245 bin TL limitli bir kredi kartı vermişlerdi. Ben de ufak ufak kullanıyordum o kartı. Fakat Kayseri'den büyük meblağda yani 215 bin 500 TL para çekmişler. Bu benim bilgim dışında gerçekleşmiş. Ben zaten internet bankacılığını da bilmem, internet alışverişini de bilmem, mesaj yazmasını dahi bilmem. Bu şekilde benim paramı çekmişler. Ben şu anda savcılığa gideceğim, gerekenin yapılmasını istiyorum" dedi.

"Ameliyatlı evde yatarken kredi kartımdan 210 bin TL çekilmiş, şimdi savcılığa gidiyorum"

Para çekildiği esnada ameliyat olduğundan dolayı evde istirahat ettiğini söyleyen Özdemir, "Ben ameliyatlıydım zaten, bu para çekildiğinde evde yatıyordum. 15 gün falan evde yattım. Dün Antalya'ya gitmiştik. Antalya'da arabada arkadaşları beklerken mesajlara bakayım dedim. Bir baktım bankadan gelen mesajda '87 bin TL asgari ödemeniz var' yazıyordu. Ben bir şey almadım bu neyin ödemesi diye mobil bankacılığa bir girdim, 215 bin 500 TL para çekilmiş. Hemen genel merkezi arayarak karta bloke koydurdum. Bugün de şubeye gelerek gerekli evrakları aldım. Savcılığa gidip şikayetçi olacağım" şeklinde konuştu.

Paranın 6 defa farklı miktarlarda çekildiğini belirtti

Paranın tek seferde değil arka arkaya 6 defa farklı miktarlar olarak çekildiğini söyleyen Özdemir, "Para tek seferde çekilmemiş. 500 TL, 50 bin TL, 70 bin TL, 50 bin TL, 40 bin TL ve 5 bin TL olarak 6 seferde çekilmiş. ve işlemler yapılırken bana hiçbir bilgi verilmedi. Bu paralar Kayseri'de bir mobilya dekorasyon firmasından ve firmadaki isim ile aynı soy ismi taşıyan bir kişinin hesabına çekilmiş. Ben şu anda savcılığa gidip şikayetçi olacağım. Savcılık gerekeni yapacaktır diye umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara da seslenen Özdemir, "Benim başıma gelenleri yaşamak istemiyorlarsa internet bankacılıklarını, kredi kartlarını bloke ettirsinler, açık bırakmasınlar. Ben bugün bloke ettirdim ama iş işten geçti. Keşke önceden bilgim olsaydı da yapsaydım" dedi. - BURDUR