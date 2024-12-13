Burdur'da Göçük: 4 Ev Zarar Gördü, 1 Ev Mühürlendi

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Burdur'da sokakta oluşan göçük 4 eve zarar verdi, 1 ev çökme tehlikesi nedeniyle mühürlendi

Ev sahibi yaşadığı korku ve paniği anlattı:

"Bir anda mutfağımın fayansları patladı ne olduğunu şaşırdık"

BURDUR - Burdur'da eski dere yatağı üzerinde bulunan asfalt yolda göçük oluşması nedeniyle şebeke suyu patladı. Göçüğün yanında bulunan 4 evde çatlaklar oluşarak zarar görürken 1 ev çökme tehlikesi nedeniyle mühürlendi.

Olay, 10 Aralık Salı günü Burdur merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 23023 Sokak ile 23024 Sokak kesişiminde meydana geldi. Eski dere yatağı üzerinde bulunan asfalt yolda bir anda göçük oluştu. Göçük nedeniyle yan tarafta bulunan 4 evde büyük çatlaklar oluşurken şebeke suyunda yaşanan patlama nedeniyle bir evin bodrum katı ve bahçesi sular altında kaldı. Ev sahiplerinin bildirmesi üzerine olay yerine gelen Burdur Belediyesi ekipleri oluşan patlağı tamir ederken duvarlarında çatlak oluşan 4 evden biri çökme tehlikesi nedeniyle mühürlendi.

İki katlı evinde büyük maddi zarar oluşan ev sahiplerinden Ayşegül Karabiber yaptığı açıklamada, " Salı günü sabah bir anda benim mutfaktaki fayanslarım patlamaya başladı. Önce bir duvar sonra diğeri derken 3 duvarıma sıçradı. Ne oluyor? demeye kalmadan torunum evin yan tarafında yolun çöktüğünü gördüğünü söyledi. O an biz hemen belediyeyi aradık. Fayanslar patlayıp göçüğü de görünce yolla ilgili bir sorun olduğunu düşündük. Belediye geldi demeye kalmadan yan bahçede suyun fışkırdığını gördük. Orada bir kuyu vardı o çöktü. O kuyu yaklaşık 10 metre derinlikteydi ama ağzına kadar su ile doldu ve bahçeye taştı bir anda. Herhalde yolda patladı oradan buraya geldi. Çünkü belediye suyu kestikten sonra sular çekildi. Belki de birkaç gündür akıyordu patlaktan azar azar o günde yol çökünce alttaki borulara baskı uyguladığından iyice kötü oldu" dedi

4 ev zarar gördü biri mühürlendi

Zemin kayması nedeniyle kendi evi ve komşularının evinde oluşan çatlakların tehlike oluşturduğunu ve bir evin mühürlendiğini belirten Karabiber, "Daha sonra komşumu aramam üzerine komşum geldi. Belediye ekipleri de gelip evleri inceledikten sonra onun evini mühürlediler bana da evde durma kayma nedeniyle camlar patlayabilir dediler. Zaten evdeki kapıların hiçbiri kapanmıyor. Yarın bilirkişi gelip inceleme yapacak. Onlar ne yapılması gerekeni söyleyecekler. Bir an önce buraların onarılmasını istiyoruz" dedi.

Burdur Belediyesi İmar Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, sokağın eski bir dere yatağı üzerinde bulunmasından dolayı toprağın yumuşak olması nedeniyle bir zemin kaymasının meydana geldiği, bu kayma nedeniyle şebeke suyu alt yapısında bir zarar oluştuğu ve bu yüzden bir patlama yaşandığı, zarar gören evlerden birinin de güvenlik nedeniyle mühürlendiği öğrenildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri ise mahallede inceleme yaparak olayın nedeni hakkında araştırma başlattı.