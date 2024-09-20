Burdur'da Hırsızlık Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Burdur'da Hırsızlık Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Burdur\'da Hırsızlık Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Burdur'da çaldıkları elektrikli motosikletler ve bisikletlerle yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

20.09.2024 13:15
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Aynı gecede Burdur'da 2, Bucak'ta da 1 elektrikli motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet çalan 4 şüpheli, emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu Antalya'da yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

18 Ağustos günü gece saatlerinde Bucak ilçesi 2709 Sokak'ta Y.Y. isimli şahsa ait elektrikli motosiklet ve elektrikli bisiklet, Burdur merkez Bağlar Mahallesi 14080 Sokak üzerinde Ü.Ö.'ye ait 15 ADK 121 plakalı elektrikli motosiklet ve Burdur merkez Cemil Mahallesi 42030 Sokak üzerinde bulunan T.Y.'ye ait 15 ADJ 723 plakalı elektrikli motosikletin çalınması üzerine Burdur İl Emniyet ve Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan güvenlik kamerası ve KGYS kameraları incelmeleri sonucunda olayı gerçekleştirenlerin Ford marka ticari araç ile Antalya'dan Burdur'a gelen M.Y. (28), R.B. (33), İ.K. (17) ve T.G. (16) isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya'da yapılan operasyonda 4 şüpheli çaldıkları elektrikli motosiklet ve bisikletler ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bucak Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan elektrikli motosiklet ve bisikletler sahiplerine teslim edilirken tutuklanan 4 zanlının da hırsızlık ve diğer suçlardan çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Hırsızlık Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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