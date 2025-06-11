Burdur'da Kadın Cinayeti: Kendini Korundum Dedi - Son Dakika
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Burdur'da Kadın Cinayeti: Kendini Korundum Dedi

11.06.2025 16:43
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Burdur'da tartıştığı kadını bıçaklayarak öldüren Tülay A., kendini korumak için yaptığını savundu.

Evine gidip tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü, "Kendimi korumak için yaptım" dedi

Hayatını kaybeden 2 çocuk annesi kadın toprağa verildi

BURDUR - Burdur'da evine gittikleri kadınla kapı önünde yaşadığı tartışma sonrası kadını bıçaklayarak öldüren ve gözaltına alınan Tülay A. emniyetteki ifadesinde Özge Bedir'in kendisini konuşmak için eve çağırdığını kapının önündeyken kendisine hakaret edip bıçakla saldırdığını bu esnada kendini korumak için bıçakladığını" söylediği öğrenildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken Bedir'in cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Bağlar Mahallesi 14036 Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Seray Ö. Tülay A.isimli kız arkadaşı ile birlikte daha önce mahkemelik olduğu Adnan B.'nin evine gitti. Seray Ö. site önünde beklerken, Tülay A. apartmanın birinci katındaki daireye çıkarak Adnan B.'nin eşi Özge Bedir ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle, yaşanan arbede sırasında Tülay A., Özge Bedir'i boğazından ve karın bölgesinden bıçaklayarak ağır yaraladı. İki şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olaydan bir süre sonra Seray Ö. tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Özge Bedir'in evine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından Özge Bedir, evin koridorunda kanlar içinde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bedir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, kısa süre sonra şüpheliler Tülay A. ve Seray Ö.'yü Yeni Mahalle Işıldak Sokak üzerinde yakaladı. Arbede sırasında elinden yaralanan Tülay A., tedavi için Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından Tülay A. ve arkadaşı Seray Ö. gözaltına alındı.

Özge Bedir'in cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eşinin ölüm haberini alan ve evdeki çalışmaların bitmesini bekleyen Adnan B., polis aracında baygınlık geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Adnan B.'nin tedavisi sürerken, olay yerinde bulunan Bedir'in yakınları sinir krizi geçirdi. Özge Bedir'in henüz 36 günlük ve 5 yaşında 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Emniyetteki ifadesinde kendini korumak için yaptığını söyledi

Gözaltına alınan Tülay A. emniyetteki ilk ifadesinde Özge Bedir'in kendilerini konuşmak üzere eve çağırdığını, Seray'ın dışarda beklediğini, kapı önünde konuşurken Bedir'in kendisini içeri çekerek kapıyı kapattığını, ardından hakaret edip mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığını öne sürdü. Tülay A., boğuşma sırasında bıçağı elinden alıp kendisini korumak amacıyla Bedir'i bıçakladığı iddiasında bulunduğu öğrenildi. Seray Ö. ve Tülay A.'nin ifadelerinin ardından Koca Adnan B. ve Vedat Ö. isimli bir şahsın daha ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü ifade edildi.

Olayın arka planında ise geçmiş yıllarda Seray Ö. ile Adnan B. arasında yaşandığı iddia edilen bir gönül ilişkisinin bulunduğu belirtildi. O dönem Adnan B.'nin Seray Ö. ve Tülay A.'yı zorla arabasına bindirdiği gerekçesiyle şikayet edildiği, gözaltına alınan Adnan B.'nin "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklanarak bir süre cezaevinde kaldığı bilgisine ulaşıldı. Sevenleri morg önüne akın etti

Hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Özge Bedir yapılan otopsinin ardından yakınları ve sevenleri tarafından morgdan alınarak Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gözaltındaki şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Burdur, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Kadın Cinayeti: Kendini Korundum Dedi - Son Dakika

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