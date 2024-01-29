Burdur\'da kafede çıkan yangın paniğe neden oldu

Burdur'da kafede c¸ıkan yangın panigˆe neden oldu

BURDUR - Burdur'da bir kafede kızartma makinesinden çıkan yangın iş yerinde paniğe neden olurken itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Olay saat 18.20 sıralarında Burdur merkez Konak Mahallesi İstasyonda Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kafenin mutfak kısmında yemek yapıldığı esnada kızartma makinesi bir anda alev aldı. İş yeri çalışanlarının yangına müdahalesi yetersiz kalınca 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında kafeye dolan dumanlar nedeniyle kafede bulunan müşteriler dışarıya çıkarıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken doğalgaz ekipleri de herhangi bir patlamaya karşı doğalgaz hattını kapattı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken iş yeri mutfağında maddi hasar oluştu.