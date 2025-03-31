Burdur'da Kayıp Adam İçin Göl Araması Başlatıldı - Son Dakika
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Burdur'da Kayıp Adam İçin Göl Araması Başlatıldı

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63 yaşındaki Hilmi Güleşir'in kaybolmasının ardından gölde arama çalışmaları sürüyor.

31.03.2025 16:26
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Dün akşamdan beri kayıp olan 63 yaşındaki adamı bulmak için gölde çalışma başlatıldı

BURDUR - Burdur'da dün akşam saatlerinde evden ayrılan 63 yaşındaki Hilmi Güleşir'i bulmak için çalışma sürdüren polis ekipleri, yaşlı adamın ceketinin halk plajında bulunmasının üzerine gölde arama çalışması başlattı.

Burdur merkeze bağlı Kuruçay köyünde dün akşam saat 22.00 sıralarında evinden ayrılan 63 yaşındaki Hilmi Güleşir'den haber alamayan yakınları polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler Güleşir'i bulmak için çalışma başlattı. En son gece 23.00 sıralarında halk plajı kenarındaki bir işletmeden alışveriş yaptığı tespit edilen Güleşir'i arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı. Sabah saatlerinde iskelenin alt kısmında bir adet ceketin bulunmasının üzerine bölgeye olay yeri inceleme, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ceket üzerinde incelemeler yaparken polis ekipleri göl kenarında AFAD ekipleri ise termal dron kameralar ile göl yüzeyinde tarama faaliyetlerine başladı. Arama tarama faaliyetlerine katılan AFAD İl Müdürü Teymen Şimşek konu ile ilgili olarak; "Bugün saat 09.45'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine kaybolan Hilmi Güreşil isimli vatandaşımızı arama çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda AFAD Burdur olarak 5 personel, 2 araç ve 1 drone, İl Emniyet Müdürlüğü'nden de 20 personel, 8 araç ve 1 drone ile arama faaliyetleri devam ediyor. Şu anda drone kamera ile aramalarımızda termal kameramız da aktif hale getirildi. Şimdiye kadar herhangi bir ipucuna rastlamadık. Alınacak en ufak bir ihbara anında müdahale ediyoruz" bilgisini verdi. Arama çalışmaları için Antalya'dan Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polislerinde bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Kayıp Adam İçin Göl Araması Başlatıldı - Son Dakika

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