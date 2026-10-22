Burdur'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya takla attı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Burdur'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya takla attı, 1 kişi yaralandı

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Burdur-Karamanlı kara yolu Çallıca Kavşağı'nda saat 17.00 sıralarında kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına çarptıktan sonra boş tarlaya takla attı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi hafif yaralandı ve Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burdur'da kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağına çarptıktan sonra boş tarlaya takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Burdur- Karamanlı kara yolu Çallıca Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre B. (27) idaresindeki 07 CJG 10 plakalı otomobil, Burdur'dan Karamanlı istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan otobüs durağına çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, ardından boş tarlaya takla attı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Kadir B. (52) hafif yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Karamanlı3. SayfaGüncelBurdurKazaSon Dakika

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