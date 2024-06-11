Burdur'da Mayıs Ayında Gerçekleşen Olaylar Açıklandı

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Burdur'da mayıs ayında gerçekleşen olayların açıklandığı Burdur Valiliği'nde düzenlenen Güvenlik toplantısında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından bin 66 olaya müdahale edildiği açıklandı. Yapılan trafik kontrollerinde ise kural tanımaz 22 bin araç sürücüsüne 43 Milyon TL para cezası uygulandığı açıklandı.

Burdur Valiliğinde Vali Türker Öksüz başkanlığında düzenlenen Genel Güvenlik Toplantısı'nda, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder'in katılımıyla Mayıs ayında gerçekleşen olaylar hakkında kamuoyu bilgilendirildi. Burdur genelinde mayıs ayında toplam 5 bin 353 ihbar yapılırken Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından bin 66 olaya müdahale edildi.

Kurban Bayramı tedbirleri alındı

Kurban Bayramı'nda vatandaşların daha huzurlu ve güvenli bir bayram geçirebilmesi ve yaşanabilecek kazaların önüne geçebilmek adına trafik açısından bin 37 ekip ve 2 bin 461 personel, asayiş açısından 452 ekip ve 2 bin 411 asayiş personeli görevlendirildi. Hayvan pazarının kurulduğu kurban satış noktalarında vatandaşlara yönelik dolandırıcılık ve sahte para olaylarına karşı önleyici ve bilgilendirici faaliyetler icra edildi.

Orman yangınlarına karşı tedbirler hat safhada

İl genelinden bulunan ormanlık alanlarda ve orman sınırına yakın alanlarda çıkması muhtemel yangınlara karşı gerekli görev planlamaları yapıldığını söyleyen Vali Türker Öksüz; "24 saat esasına göre ekip ve yaya devriyeler ile gerekli kontrol ve denetimler sıklıkla yerine getirilmektedir. Ayrıca yangın sezonu dışında AFAD, OGM ve İtfaiye iş birliği ile ortak yangın tatbikatları yapılarak eksiklikler gözden geçirilmektedir." açıklamasında bulundu.

Kural tanımaz sürücülere 43 milyon TL ceza

Mayıs ayı içerisinde yapılan trafik denetimlerinde toplam 93 bin 7 araç ve sürücüsü kontrol edilirken kontroller sonunda 22 bin 287 araç ve sürücüsüne 43 milyon 198 bin 55 TL idari para cezası uygulandı. İl genelinde yapılan trafik kontrolleri sayesinde 2023 yılı ölümlü trafik kazalarına göre, 2024 yılında yüzde 100 azalma görüldü. Ayrıca trafik güvenliğine yönelik 186 bilgilendirme faaliyeti icra edilerek toplam 10 bin 516 öğrenciye ve 4 bin 235 yetişkin vatandaşa bilgilendirici seminerler düzenlendi.

Mayıs ayındaki suçların yüzde 74'ü asayiş

İl genelinde meydana gelen olayların yaklaşık yüzde 74,5'ini 794 olayla asayiş suçları oluşturuyor. Suç ve suçlulara yönelik yürütülen etkin çalışmalar sonucu 2024 yılında meydana gelen olayların yüzde 99'u aydınlatılarak Burdur elde ettiği bu başarı ile ülke genelinde 2023 yılında olduğu gibi ilk sıralarda yer alıyor. Meydana gelen asayiş suçlarında, 12 adet yivli ve yivsiz tüfek, 2 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 8 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. Toplamda 9 şahıs hakkında "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Mayıs ayında yakalanan 262 aranan şahıstan 81'i tutuklandı

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda mayıs ayı içerisinde farklı suçlardan aranan toplamda 262 şahıs yakalandı. Yakalanan bu şahıslardan 81'i tutuklandı. 10 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 5 şahıs yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Siber suçlulara geçit yok

Mayıs ayı içerisinde "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu çerçevesinde gerçekleştirilen 3 operasyonda yakalanan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. "Çocuğun Müstehcen Görüntülerini Depolamak ve Yaymak" suçundan ise yapılan 2 operasyonda yakalanan 6 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. İcra edilen sanal devriyelerde; PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 4 sosyal medya hesabı, suç unsuru tespit edilen toplam 35 adet yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis sitesi ve 14 adet müstehcen içerikli sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldı.

Mayıs ayında Burdur'da 2 terörist tutuklandı

Başta FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadele edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçu çerçevesinde meydana gelen 1 olayda 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi suçundan yakalanan 3 şahıstan 1'i tutuklandı. PKK silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan ise yakalanan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca 1-31 Mayıs tarihleri arasında sosyal medya üzerinden propaganda yapan 3 hesap hakkında adli işlem yapılarak 2 hesap erişime engellendi, 1 hesap kullanıcının ise "Faili Firar" olarak araştırması devam ediliyor.

Kaçakçılıkla mücadelede 2 şahıs tutuklandı

Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen 21 operasyonda yakalanarak hakkında adli işlem yapılan 28 şahıstan 2'si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Yapılan operasyonlarda; 538 Litre kaçak alkol, 45 Litre etil alkol, 26 adet kaçak cep telefonu, 46 adet kaçak emtia, 75 bin 980 adet makaron ve 5 adet av tüfeği, 7 adet tabanca ile 129 adet fişek ele geçirildi.

Zehir tacirlerinden milyonlar ele geçirildi

Mayıs ayı içerisinde yapılan 15 uyuşturucu operasyonunda yakalanarak hakkında adli işlem yapılan 46 şüpheliden 8'i tutuklandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda; 333 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen kağıt parçası, 114.13 gram esrar, 65.25 gram metamfetamin, 61.62 gram kokain, 81 adet kullanımı kontrole tabi hap, 10 adet ekstacy, 13.16 gram sentetik kannabinoid, 50 gram skunk, 33 gram eroin, 5 gram kubar esrar, 478 bin 591 kök haşhaş bitkisi, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 186 milyon 270 bin TL, 100 dolar ve 50 Euro para ele geçirildi. Ayrıca yapılan 4 bilgilendirme faaliyetinde 660 vatandaş, 65 anne ve anne adayına yönelik olarak eğitim ve bilgilendirme faaliyeti yapılarak UYUMA uygulaması tanıtıldı.

Mayıs ayında 35 düzensiz göçmen yakalandı

Yapılan operasyonlar sonucunda düzensiz göçmen olduğu tespit edilerek yakalanan 35 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı. Ayrıca Göçmen Kaçakçılığı suçu çerçevesinde 6 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - BURDUR