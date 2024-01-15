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Burdur'da kavşakta öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Burdur'da kavşakta öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde kavşağa kontrolsüz giren öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza öncesi aracını yol kenarına park eden bir vatandaş, iki aracın arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza sonrasında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Burdur\'da kavşakta öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
15.01.2024 - 18:04,
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde kavşağa kontrolsüz giren öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza öncesi aracını yol kenarına park eden bir vatandaş, iki aracın arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, saat 13.10 sıralarında Gölhisar ilçesi Çeşme Mahallesi Burdur Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serdar G. idaresindeki 15 AAK 010 plakalı öğrenci servisi, otogar kavşağı istikametinden Çeşme Meydanı istikametine seyir eden Hüseyin E. idaresindeki 15 HU 768 plakalı Tofaş marka otomobille kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kazadan hemen önce yol kenarına park edilen otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hüseyin E. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hüseyin E. ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kendi aracıyla savrulan aracın arasında kalmaktan son anda kurtuldu

Kazadan kısa süre önce aracını yol kenarına park edip inen bir vatandaş ise, savrulan otomobil ile kendi aracının arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da kavşakta öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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