Burdur\'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı

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Burdur- Antalya karayolunda kontrolden çıkıp önce bariyere ardından traktöre çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Burdur-Antalya karayolu Kurna Köyü kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burdur istikametine seyir halinde olan Beyza P. (22) idaresindeki 07 MRG 76 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki demir bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil daha sonra önünde ilerleyen Şeref A. (25) idaresindeki 15 ACE 457 plakalı traktöre takılı römorka çarpıp sol şeritte durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Beyza P. ve yolcular Taşkın D. (22), Berkay K. (23), Rukiye K. (23) ve Zeynep A. (21) yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken yaralıların öğrenci oldukları ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR