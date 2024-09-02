Burdur'da Otomobil Şarampole Düştü: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Burdur'da Otomobil Şarampole Düştü: 1 Ölü, 3 Yaralı

Burdur\'da Otomobil Şarampole Düştü: 1 Ölü, 3 Yaralı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.09.2024 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Gölhisar ilçesinde gece saatlerinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Kaza, sat 23.30 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yeşildere köyü Yeşildere- Çameli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Denizli'nin Çameli ilçesine doğru seyir halinde olan Soner K.(43) idaresindeki 20 ABD 195 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole düştü. Kazada sürücü Soner K., araçta yolcu olarak bulunan Fikret K.(60), Ramazan D.(52) ve Önder Konuk(46) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Önder Konuk'un hayatını kaybettiği belirlenirken diğer üç yaralı ilk müdahalelerin ardından Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybeden Önder Konuk'un cenazesi ise morga götürülürken şarampole düşen otomobil çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkarılarak otoparka çekildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili incelme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

Gölhisar, 3-sayfa, trafik, burdur, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Otomobil Şarampole Düştü: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
08:29 Narin’in gözaltındaki amcasını Ankara’dan gelen özel ekip sorguluyor Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor
18:32 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye’den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır
18:13 Semih Güler, Tümer Metin’in eleştirilerine yanıt verdi Semih Güler, Tümer Metin'in eleştirilerine yanıt verdi
17:47 Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi
16:58 Carlo Ancelotti, Arda Güler’in mevkisini değiştirdi Carlo Ancelotti, Arda Güler'in mevkisini değiştirdi
16:27 Diyarbakır’da kayıp kız çocuğu Narin’i arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kayıp kız çocuğu Narin'i arama çalışmaları sürüyor
16:16 Napoli’nin yeni transferi David Neres’e silahlı soygun şoku Napoli'nin yeni transferi David Neres'e silahlı soygun şoku
15:59 CHP lideri Özel: ’’Mustafa Kemal’in askerleriyiz’’ diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz CHP lideri Özel: ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz
15:40 Kanser tedavisi gören hasta otomobilinde ölü bulundu Kanser tedavisi gören hasta otomobilinde ölü bulundu
15:33 Öldüğü iddialarına ünlü oyuncu İlyas Salman’dan kapak gibi yanıt Öldüğü iddialarına ünlü oyuncu İlyas Salman'dan kapak gibi yanıt
15:32 Galatasaraylı Mauro Icardi’nin sakatlık durumu açıklandı Galatasaraylı Mauro Icardi'nin sakatlık durumu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 11:35:14. #1.13#
SON DAKİKA: Burdur'da Otomobil Şarampole Düştü: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement