Burdur'da otomobile çarpıp sürüklenen motosikletli genç ağır yaralandı
BURDUR - Burdur'da cadde üzerinde süratli bir şekilde seyrederken park halinde bulunduğu yerden yola çıkmak için hareket eden otomobile çarpıp savrulan ehliyetsiz motosikletli ağır yaralandı.
Kaza saat 01.00 sıralarında Burdur merkez Özgür Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre arkadaşına ait 15 ACK 022 plakalı motosiklet ile cadde üzerinde süratle ilerleyen E.E. yol kenarında park halindeyken yola çıkmak üzere hamle yapan E.D. idaresindeki 15 ER 060 plakalı Honda otomobile sol kapı kısmından çarpıp yola savruldu. Savrulan motosiklet karşı şeride geçip park halindeki 15 LK 808 plakalı Kia marka otomobile çarparak durabildi.
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan E.E. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü.
Öte yandan motosiklet sürücüsü E.E.'nin ehliyetinin olmadığı öğrenilirken E.E.'ye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan, motosiklet ruhsat sahibine ise ehliyetsiz birine araç vermekten toplamda 25 bin 954 TL para cezası uygulandı. Yaralı sürücünün tedavisi hastanede sürüyor.
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