Burdur\'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı

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Burdur- Antalya karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Burdur-Antalya karayolu Susuz Köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülsüm Ç. idaresindeki 15 PB 232 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Gülsüm Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan İmren G. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR