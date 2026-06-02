Burdur\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Kaza, dün Gölhisar-Altınyayla yolu Dirmilcik Geçidi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.C. idaresindeki 15 ABP 709 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile yanındaki F.Ç. ve Ayşe Canyıldız (80) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adres sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılarından Ayşe Canyıldız kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURDUR