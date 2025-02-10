Burdur'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Burdur'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Burdur\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde kamyonet ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı. İnceleme sürüyor.

10.02.2025 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Çeltikçi ilçesi Burdur- Antalya karayolunda seyir halindeki kamyonet ile aynı yöndeki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.10 sıralarında Burdur'un Çeltikçi ilçesi Burdur Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bucak istikametinden Çeltikçi istikametine seyir halindeyken yolda duraklama yapan Esra A.(37) idaresindeki 15 EY 692 plakalı Volkswagen marka otomobile aynı istikamette seyir halinde olan Kadir A.(40) idaresindeki 15 AK 692 plakalı Mitsubishi marka kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan iki araç yol kenarında bulunan bir benzin istasyonun istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Esra A. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Nazike K.(30), Serpil Ş.(34) ve Uğur U. (27) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla otoparka çekilirken kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Otomobil, Çeltikçi, İnceleme, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Antalya, trafik, burdur, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:16 Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
18:32 Yalnızlığın bu kadarı Bu 5 köyde yalnızca 1’er kişi yaşıyor Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor
17:07 Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 21:50:38. #1.13#
SON DAKİKA: Burdur'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.