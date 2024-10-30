Burdur'da yangında ölen yaşlı adamın cenazesi teslim alındı

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Burdur'da yanarak can veren yaşlı adamın cenazesini kardeşi teslim aldı

Ağabeyinin ölüm haberini alan kardeşi 2 bin 400 kilometre yoldan geldi

Kimliği DNA testi ile tespit edilebildi

Küle dönen evde yanarak can verdi, kimliği DNA testi ile tespit edildi

ANTALYA - Burdur'da önceki gün meydana gelen yangında geci şekilde yanarak hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ve DNA testinin ardından kardeşi tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketine götürüldü.

Burdur'un Altınyayla (Dirmil) ilçesi Kızılyaka köyünde 28 Ekim gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda 65 yaşındaki taş ustası Mehmet Çelik'e ait ikamette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşularının yangını fark etmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezine İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Şefliği arasözleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bu sırada ikamette bulunan Mehmet Çelik'e komşuları ulaşmaya çalışsa da alevler içerisinde ki evde bulunan yaşlı adama yardım edemedi. Olay yerine gelen ekiplerin uzun uğraşları sonunda yangın söndürülürken, ikamet kullanılamaz hale geldi.

Cenazeyi kardeşi teslim aldı

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından Mehmet Çelik'in tanınmaz halde cansız bedenine ulaşıldı. Savcılık incelemesinin ardından talihsiz adamın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda talihsiz adamın cenazesi olayı haber alarak yurtdışından gelen kardeşinden alınan örnek ile DNA testinin yapılarak kimliğinin onaylanmasının ardından kardeşine teslim edildi. Mehmet Çelik'in cenazesi toprağa verilmek üzere Burdur'un Altınyayla ilçesi Kızılyaka Köyüne götürüldü.

Kimliği DNA testi ile onaylandı

Ağabeyinin ölüm haberini alarak Avusturya'dan 2 bin 400 kilometre yol kat ederek cenazeyi teslim almaya gelen Veli Çelik, ağabeyinin yatarken dahi sigara içtiğini belirterek, "Abim evde yalnız yaşıyordu ve geçtiğimiz gün evde çıkan bir yangında öldüğünü öğrendim. Daha sonra çıkıp geldiğimde olayları öğrendim. Yangın gece saatlerinde olmuş ve itfaiye ekiplerine haber verilmiş. Daha sonra itfaiye ekipleri yangını söndürdüklerinde abimin cansız bedenine ulaşmış. Zaten orada ölmüş yapabilecek bir şey kalmamış. Büyük ihtimalle sigara içtiği esnada uyuyakalmış. Çok üzgünüm fakat yapabilecek bir şey yok. Cenaze tamamen yandığı için DNA testi yapıldı ve kendisinin Mehmet Çelik olduğu tespit edildi. Şimdi cenazemizi teslim alıp memlekete götüreceğiz. Allah rahmet eylesin" dedi.