Burdur\'da Yılan Kurtarıldı

Burdur'da caminin yanında bulunan yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına salındı.

Olay, gece saatlerinde Şirinevler Mahallesi Fatih Camisi yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından caminin yanında yılan bulunduğu ihbarı üzerine adres itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yılan yakalandı. Daha sonrasında yılan ekipler tarafından doğal yaşam alanına salındı. - BURDUR