Burdur Devlet Hastanesi'nde incelemeler yapıldı - Son Dakika
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Burdur Devlet Hastanesi'nde incelemeler yapıldı

Sağlık Bakanlığı'na bağlı bilirkişiler, Burdur Devlet Hastanesi'nde meydana gelen rahatsızlık ve ölüm olayıyla ilgili incelemelerde bulundu. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından hastalar farklı hastanelere sevk edildi.

30.05.2024 20:13
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Sağlık Bakanlığı'na bağlı bilirkişiler Burdur Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

BURDUR - Burdur Devlet Hastanesi'ndeki 25 Mayıs tarihinde tedavi olan 33 kişinin rahatsızlandığı ve farklı hastanelere sevk edildikten sonra 3 kişinin öldüğü olay sonrası Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen bilirkişiler savcı eşliğinde diyaliz bölümünde incelemelerde bulundu.

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs Cumartesi günü 08.00-12.00 ile 12.00-16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetlerle hastaneye geri dönmüştü. Bunun üzerine hastane yönetimi gün içinde diyalize giren tüm hastaları hastaneye çağırıp yapılan tetkiklerin ardından, gün içinde diyaliz merkezinde tedavi olan 33 hastayı Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Bucak'ta bulunan devlet hastaneleri ve özel diyaliz merkezlerine sevk etti. Sevk edilen hastalardan 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyon'da, 3'ü Isparta'da, 1'i ise Afyonda tedavi altına alınmıştı. Antalya'da entübe halde olan hastalardan Mustafa Demir(70), Saniye Aksözve Somali uyruklu Amina Abas Jama hayatını kaybetti. 12 hasta taburcu edilirken 2'si entübe halde 18 hastanın ise tedavisi sürüyor.

Bilirkişiler Burdur Devlet Hastanesi'nde

Sağlık Bakanlığı tarafından konu ile ilgili görevlendirilen bilirkişiler Cumhuriyet Savcıları ile birlikte saat 13.30 sıralarında hastaneye gelerek diyaliz bölümünde ve su arıtma cihazlarının olduğu bölümlerde incelemelerde bulundu. Olay gününden itibaren kapalı olan diyaliz bölümünde polis ekiplerinin nöbeti hala sürüyor. Ölümle sonuçlanan olay hakkında henüz kesin bir sonuç çıkmazken konuyla ilgili hazırlanacak rapor sonrasında olayın sebebi açıklanacak.

Kaynak: İHA

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