Burdur Gölhisar\'da çıkan yangın sonucu 2 ev ve 1 depo kullanılamaz hale geldi

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Burdur'un Gölhisar ilçesinde depoda çıkan yangının bitişiğindeki evlere sıçraması nedeniyle 2 ev ve 1 depo kullanılamaz hale geldi. 27 araç ile müdahale edilen yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Gölhisar ilçesi Çeşme Mahallesi 102. Sokak ile Girne Sokak kesişiminde bulunan bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ali Türkay'a ait depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve elektrik dağıtım şirketi personeli sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. O sırada deponun yan tarafındaki evde oturan Mehmet Ali Türkay ve eşi Şerife Türkay tahliye edildi. Yangın kısa sürede büyüyerek deponun yanında bulunan iki eve daha sıçradı. Çavdır, Söğüt, Altınyayla ve Yusufça beldelerinden gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

20 itfaiye, 7 Orman İşletme Müdürlüğü arazözü ve 2 iş makinesinin müdahale ettiği yangında 2 ev ve 1 depo tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR