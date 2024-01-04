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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri asayiş uygulamalarında 2 şahsı tutukladı - Son Dakika
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri asayiş uygulamalarında 2 şahsı tutukladı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında 2 şahıs yakalandı ve cezaevine gönderildi. 25 Aralık - 1 Ocak tarihleri arasında meydana gelen 58 asayiş olayında 24 şüpheli tespit edilerek adli makamlara sevk edildi. İl genelinde yapılan sorgulamalarda 40 aranan şahıs ve 3 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri asayiş uygulamalarında 2 şahsı tutukladı
04.01.2024 - 02:08,
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin asayiş uygulamalarında yakalanan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 25 Aralık – 1 Ocak tarihleri arasında meydana gelen 58 asayiş olayında 24 şüpheli şahıs tespit edilerek adli makamlara sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca; 18 Aralık günü Bucak ilçesi Karapınar Köyünde meydana gelen tasarlayarak "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" olayının firarisi H.A.Ö. isimli şahıs, 1 Ocak 2024 günü Antalya'nın Serik ilçesinde yakalandı. 30 Aralık günü "Tedbir Kararının İhlali" suçundan 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

İl genelinde yapılan 21 bin 248 şahıs sorgulamasında 40 aranan şahıs, 12 bin 358 araç sorgulamasından 3 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı. - BURDUR

Kaynak: İHA
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