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Burdur Muharip Gaziler Derneği'nde Şehitler İçin Lokma Dağıtıldı - Son Dakika
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Burdur Muharip Gaziler Derneği'nde Şehitler İçin Lokma Dağıtıldı

Burdur Muharip Gaziler Derneği'nde yapılan lokma dağıtımında konuşan Gazi Hasan Okyar, şehitlerimizin nefessiz kaldıkları için bugün burada, bu ülkede nefes aldığımızı söyledi. Şehit Mustafa Dönder ve tüm şehitler adına bin kişilik lokma döküldü. Lokma dağıtımında dua edildi ve şehitlerimizin ruhlarına şükranlar sunuldu.

Burdur Muharip Gaziler Derneği\'nde Şehitler İçin Lokma Dağıtıldı
28.12.2023 - 17:22,
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Burdur Muharip Gaziler Derneği'nde şehitler için yapılan lokma dağıtımında konuşan Gazi Hasan Okyar, "Şehitlerimiz nefessiz kaldıkları için bugün burada, bu ülkede nefes alıyoruz" dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur Şubesi önünde şehit kardeşi Mustafa Dönder tarafından şehit olan kardeşi Mehmet Dönder ve tüm şehitler adına bin kişilik lokma döküldü. Burdur Vali Yardımcısı Yasin Özcan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, protokol üyeleri, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşların katıldığı lokma dağıtımında Şehit Mustafa Dönder ve tüm şehitler adına dua edildi.

Şehitlerimiz nefessiz kaldıkları için nefes alabildiğimizi dile getiren Burdur Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Okyar, "Burdur'da şehit kardeşi, bu vatana canını feda eden kardeşi için, tüm şehitlerimiz için, bu hafta şehit olan 12 şehidimiz için, vefat eden gazilerimiz için lokma döktürmek istedi. Sağ olsunlar, Allah hayırlarını kabul eylesin. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Vefat eden gazilerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Kendisine de şahsım, şehit aileleri ve gaziler adına teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Şehitler bizim şehitlerimiz. Onlar nefessiz kaldıkları için bugün burada, bu ülkede nefes alıyoruz" diye konuştu. - BURDUR

Kaynak: İHA
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Türkiye, Burdur, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur Muharip Gaziler Derneği'nde Şehitler İçin Lokma Dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burdur Muharip Gaziler Derneği'nde Şehitler İçin Lokma Dağıtıldı - Son Dakika
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