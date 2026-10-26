Burdur Yeşilova\'da kavgada 1\'i ağır 3 kişi yaralandı, eski muhtar hapse gönderildi

Burdur'un Yeşilova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken olayda bir kişiyi tüfekle vuran eski muhtar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Cumartesi günü Yeşilova ilçesine bağlı Çardak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahse konu köyün eski muhtarı N.B. ile V.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İki şahsın birbirini darbettiği olayda N.B., yanında getirdiği tüfekle V.A.'nin babası M.A.'ya ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği M.A. ağır olmak üzere N.B. ve V.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı M.A., burada yapılan ilk tedavisinin ardından ileri tetkik ve tedavi için Antalya'ya sevk edildi. Olayın tedavisi tamamlanan ve ardından gözaltına alınan eski muhtar N.B., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. N.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.