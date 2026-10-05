Caddeyi birbirine kattı, yetmedi polise saldırdı

Burdur'da cadde üzerinde seyir halindeki araçların önüne atlayan ve alkollü olduğu değerlendirilen Ukrayna uyruklu kadın, kendisine müdahale eden polis ekiplerine direnmeye çalışınca kelepçelenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

CADDE ÜZERİNDE TEHLİKELİ ANLAR

Olay, saat 13.30 sıralarında Bozkurt Mahallesi Armağan İnci Bulvarı üzerindeki Burdur Otobüs Terminali yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.A. isimli Ukrayna vatandaşı kadın, caddede akan trafikte seyir halindeki araçların önüne atlamaya başladı. Sürücüleri ve trafiği tehlikeye düşüren kadını gören çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

EKİPLERE TEKME ATMAYA ÇALIŞINCA KELEPÇELENDİ

İhbar üzerine adrese ulaşan polis ekipleri, alkollü olduğu değerlendirilen kadını yoldan uzaklaştırarak güvenli alana aldı. Sağlık durumunun kontrol edilmesi amacıyla bölgeye ambulans sevk edildi.

Ancak sağlık ekiplerince ambulansa bindirilmek istenen N.A., güvenlik güçlerine direnmeye başladı. Ekiplere tekme atmaya çalışan kadın, polisin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kelepçelenerek ambulansa bindirilen kadın, tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.