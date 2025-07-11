Bursa-Balıkesir Sınırında Orman Yangını

Bursa ile Balıkesir sınırında çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi ile Balıkesir'in Dursunbey ilçesi arasında bulunan Bayıryüzügüney Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere ekipler hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde müdahale ediyor. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Çok sayıda itfaiye aracı, arazöz ve yangın söndürme helikopterlerinin müdahale ettiği alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için ekipler titizlikle çalışıyor. - BURSA