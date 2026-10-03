Bursa Büyükorhan\'da 3 gündür kayıp zihinsel engelli Fatma Aybey için arama başlatıldı

Bursa Büyükorhan'da 3 gündür kayıp zihinsel engelli Fatma Aybey için arama başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Büyükorhan'da 30 Eylül'de evinden ayrılan 61 yaşındaki zihinsel engelli Fatma Aybey'den 3 gündür haber alınamıyor. AFAD'ın yönlendirmesiyle jandarma ve sivil ekipler bugün Aktaş köyü çevresinde ve ormanda arama başlattı; 70 kişilik ekibe İHAKUT ekipleri dronla destek veriyor.
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde 3 gündür kayıp olan 61 yaşındaki zihinsel engelli Fatma Aybey için ekipler seferber oldu.
Büyükorhan ilçesi Aktaş köyünde yaşayan zihinsel engelli Fatma Aybey 30 Eylül saat 16.00 sıralarında evinden ayrıldı. En son evinden çıkıp dağlık araziye doğru ilerlediği görülen Aybey'den 3 gündür haber alınamıyor.
Köy sakinleri ve ailesi iki gün kendi imkanlarıyla arayıp jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. AFAD'ın yönlendirmesiyle tüm sivil ekipler ve jandarma bugün sabah saatlerinde ormanda ve köy çevresinde hem havadan hem karadan arama çalışması başlattı.
70 kişilik ekibe İHAKUT ekipleri de dron ile destek veriyor.
Kaynak: İHA
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