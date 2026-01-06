Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey\'e saldırı girişimi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e yumruklu saldırı girişimi, polis ve zabıta tarafından engellendi.

Bursa'da vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek amacıyla başlatılan 'Başkan Bozbey Burada' projesinin, son durağı Yıldırım ilçesi oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin tüm yönetim kadrosu ile birlikte ilçeye çıkarma yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gün boyunca toplumun tüm kesimleriyle bir araya geldi.

İlerleyen saatlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey ile görüşmek istediği öne sürülen kişi, saldırı girişiminde bulundu. Yumrukla başkana saldırmak isteyen kişi, polis ve zabıta ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Yumrukla saldırmak isteyen kişi, gözaltına alındı. - BURSA