Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırmak isteyen kişi eski CHP üyesi

06.01.2026 16:03  Güncelleme: 16:08
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım'da vatandaşlarla buluştuğu esnada fiziki saldırıya uğradı. Saldırganın eski bir CHP meclis üyesi olduğu öğrenildi. Olayın sebebinin şahsi bir mesele olduğu düşünülüyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e fiziki saldırı girişiminde bulunan Recep B. isimli şahsın eski bir CHP meclis üyesi olduğu ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

Başkan Burada programı kapsamında Yıldırım'da vatandaşlarla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, başkanlık karavanı önünde konuşma yaptığı esnada Recep B. isimli şahıs saldırı girişiminde bulundu. Başkanın korumaları, zabıtalar ve bölgedeki resmi ekipler şahsı etkisiz hale getirdiler

Recep B. emniyet müdürlüğüne götürüldü. Saldırı girişiminin şahsi bir meseledan kaynaklandığı düşünülüyor

Olay sonrası açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, saldırıyı Yıldırım ilçesi ve buradaki mahalle sakinlerine kesinlikle mal etmediklerini ifade ederek, "Bunun şahsi bir olay olduğunu düşünüyorum. Biz halkımızı kucaklamaya, Bursalılar ile buluşmaya, onların dertleriyle dertlenmeye, sokakta olmaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan olayın şahsi bir meseleden, bir iş başvurusunun olumsuz neticelenmesinden kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

