Bursa Cumalıkızık Parkı'nda iki aile arasında çıkan kavga paniğe neden oldu - Son Dakika
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Bursa Cumalıkızık Parkı'nda iki aile arasında çıkan kavga paniğe neden oldu

Bursa Cumalıkızık Parkı\'nda iki aile arasında çıkan kavga paniğe neden oldu
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Bursa Yıldırım'daki Cumalıkızık Kent Parkı'nda piknik yapan iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı, kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Parktaki vatandaşlar araya girerek tarafları ayırmaya çalışırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'da bulunan Cumalıkızık Kent Parkı'nda piknik yapmak için parka gelen iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, ortalık adeta savaş alanına döndü.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Kent Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, piknik yapmak amacıyla Cumalıkızık Kent Parkı'na gelen iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine tarafların yakınları da olaya dahil oldu. Kısa sürede büyüyen kavgada taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, parkta bulunan vatandaşlar yaşananları şaşırarak izledi. Çevredeki vatandaşların tarafları ayırmaya çalıştığı kavga, büyük paniğe neden oldu.

Yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bursa Cumalıkızık Parkı'nda iki aile arasında çıkan kavga paniğe neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Cumalıkızık Parkı'nda iki aile arasında çıkan kavga paniğe neden oldu - Son Dakika
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