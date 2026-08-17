Bursa\'da aynı adrese 15 sipariş verildi! Kuryeler neye uğradığını şaşırdı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, aynı daireyi adres göstererek farklı uygulamalar üzerinden peş peşe 15 yemek ve market siparişi verdi. Kısa sürede aynı adreste toplanan kuryeler, daire sakininin siparişlerden haberi olmadığını söylemesiyle büyük şaşkınlık yaşadı.

KURYELER PEŞ PEŞE GELDİ

Olay, Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi Koza Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, farklı yemek ve market uygulamalarını kullanarak aynı adrese art arda sipariş oluşturdu.

Siparişlerin hazırlanmasının ardından çeşitli işletmelerden yola çıkan kuryeler, kısa aralıklarla aynı apartmana gelmeye başladı. Ellerinde farklı paketlerle aynı noktada buluşan kuryeler, durumun sıra dışı olduğunu fark etti.

DAİRE SAKİNİNDEN ŞAŞIRTAN CEVAP

Kuryeler siparişleri teslim etmek üzere daireye ulaştığında ise beklemedikleri bir yanıt aldı. Daire sakini, söz konusu siparişlerin hiçbirini kendisinin vermediğini belirtti.

Siparişlerin asılsız olduğunun ortaya çıkmasıyla duruma tepki gösteren kuryeler, teslim edemedikleri paketleri ilgili işletmelere geri götürdü.

Olayın ardından kimliği belirsiz kişi veya kişilerin aynı adrese neden çok sayıda sipariş verdiğinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığı öğrenildi.