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Bursa'da 30 farklı noktada şok uygulama: Şehir merkezinde kuş uçurtulmadı

BURSA - Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gece boyu kuş şehir merkezinde uçurtmadı. Polisin şehrin yaklaşık 30 farklı noktasında yaptığı şok uygulamalarda şüpheli şahıslar ve araçlar tek tek incelendi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehir merkezinde 30 farklı noktada şok uygulama noktaları ile adeta kuş uçurtmadı. Uygulama boyunca 2 bin 317 şüpheli şahıslar ve 968 araç teker teker durdurularak sorgulandı. Ayrıca, "dolandırıcılık" suçundan aranması bulunan bir şüpheli, "güveni kötüye kullanma" suçundan aranan ve 10 bin TL para cezası bulunan şahıs, 3 "yoklama kaçağı" ve uyuşturucu madde bulunduran bir şahıs ele kıskıvrak yakalandı.

Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceğini bildirdi.