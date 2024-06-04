Bursa'da 37 yabancı uyruklu şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da 37 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Bursa'da yapılan operasyon sonucunda, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 37 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şahısların barındıkları yere aylık bin 500 - 2 bin lira arasında ücret ödediklerini söylemeleri üzerine daireyi kiraya veren 3 kişi ise adliyeye sevk edildi.

04.06.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 37 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

BURSA - Bursa'da 26'sının yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı, 8'inin farklı ilde kaydının bulunduğu tespit edilen toplam 37 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yasadışı yollarla Türkiye'ye giren 37 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucu, bir adrese yapılan operasyonda 26'sının yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı, 8'inin farklı ilde kaydının bulunduğu tespit edilen toplam 37 şahıs işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şahısların barındıkları yere aylık bin 500 - 2 bin lira arasında ücret ödediklerini söylemeleri üzerine daireyi kiraya veren R.Ö., M.E., A.Ö. isimli şahıslar mevcutlu olarak adliye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Operasyon, Türkiye, Bursa, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 37 yabancı uyruklu şahıs yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 İliç’te toprak altında kalan 9 işçiden 1’inin daha cansız bedenine ulaşıldı İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı
14:36 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
14:30 Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
14:39 Akşener saçlarını neden sarıya boyadı İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia Akşener saçlarını neden sarıya boyadı? İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia
14:38 Mourinho’ya rakip olacak Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor
14:13 Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi
13:47 Tekirdağ ve Silivri’de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu Tekirdağ ve Silivri'de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu
13:32 Bahar Candan ve Seçil Erzan cezaevinde birbirine girdi, infaz memurları müdahale etti Bahar Candan ve Seçil Erzan cezaevinde birbirine girdi, infaz memurları müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 14:59:58. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da 37 yabancı uyruklu şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement