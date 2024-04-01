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Bursa'da 6 otobüs alev alev yandı, siyah dumanlar şehrin her yerinden görüldü

BURSA - Bursa'da bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında 6 otobüs alev alev yandı. Yangından çıkan siyah dumanlar şehrin birçok kesiminden görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın saat 18.15 sıralarında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan yangında tesisteki otobüsler alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangının siyah dumanı kentin birçok kısmından görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı. 6 otobüsün alev alev yandığı olayda ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ölü ve yaralının olmadığı öğrenilen yangında çıkış nedeni araştırılırken polis ekipleri olay ile ilgili tahkikat başlattı.