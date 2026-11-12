Bursa\'da 6 yabancı kadının aylık 50 bin TL\'ye kaçak masör çalıştırıldığı belirlendi

Bursa'da göçmen kaçakçılığı ve kayıt dışı istihdama yönelik düzenlenen operasyonda, 8 iş yeri ve 32 noktada denetim gerçekleştirildi. Kontrollerde, yabancı uyruklu 6 kadının kişi başı aylık 50 bin TL karşılığında kaçak masör olarak çalıştırıldığı ortaya çıktı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesi, suç faillerinin yakalanması ve kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Bu çerçevede Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde bulunan 8 umuma açık iş yeri ile 32 farklı noktada eş zamanlı denetim yapıldı.

Gerçekleştirilen uygulamalarda toplam 396 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Denetlenen iş yerleri ve eklentilerinde 119 Türk çalışan ile çeşitli uyruklara mensup 40 yabancı uyruklu kadın bulundu. Yapılan kontrollerde yabancı uyruklu kadınlardan 34'ünün yasal kalış hakkı ve çalışma izninin bulunduğu, 3'ünün vize ihlali yaptığı, 3'ünün ise çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edildi. Ayrıca denetlenen iş yerlerinden birinin çalışma ruhsatının bulunmadığı belirlendi.

Aylık 50 bin liraya kaçak çalıştırılmışlar

Yapılan araştırmalarda, yabancı uyruklu 6 kadının kişi başı aylık 50 bin TL ücret karşılığında kaçak masör olarak çalıştırıldığı ortaya çıktı. Vize ve çalışma izni ihlalinde bulunan 6 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan, kadınları temin ederek çalıştırdığı belirlenen işletme sahipleri hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu denetmenlerince gerekli idari yaptırımlar uygulandı.