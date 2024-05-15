Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi - Son Dakika
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Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi

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Bursa'da aç kalan domuz sürüsü, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ne inerek yemek aradı. Bir aile domuz sürüsünü görünce durdu ancak domuzlar çöp konteynırlarında yemek aradıktan sonra ormanlık alana geri döndü.

15.05.2024 10:37
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Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi

BURSA - Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine inerek bir süre yemek aradı.

Merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ne aç kalan domuz sürüsü indi. O sırada araçlarıyla yoldan geçen bir aile domuz sürüsünü görünce durdu. Domuz sürüsünün yakınlarında duran aile bir süre sonra yoluna devam etti. Domuz sürüsü ise çöp konteynırlarında yemek aradıktan sonra geldikleri ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

Bursa\'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi
Kaynak: İHA

Bursa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi - Son Dakika

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