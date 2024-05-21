Bursa'da Akaryakıt İstasyonunda Kamyonet Alev Aldı - Son Dakika
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Bursa'da Akaryakıt İstasyonunda Kamyonet Alev Aldı

Bursa\'da Akaryakıt İstasyonunda Kamyonet Alev Aldı

Bursa'da bir akaryakıt istasyonuna gelen kamyonet, yakıt aldığı esnada alev aldı. İstasyonda çalışan bir işçi hızlı bir şekilde yangın tüpü alarak müdahale etti ve yangını söndürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

21.05.2024 10:19
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Bursa'da bir akaryakıt istasyonuna gelen kamyonet, yakıt aldığı esnada alev aldı. Durumu gören çalışan hemen aldığı yangın tüpüyle facianın önüne geçerken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Merinos Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Kasalı kamyonet aracıyla istasyona gelen kişi yakıt alacağı esnada, aracın motor kısmından kıvılcımlar düşmeye başladı. Aracın kısa sürede alev almasıyla panikleyen vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, istasyonda çalışan bir işçi soğukkanlı davranarak hemen yangın tüpünü aldı ve müdahale etti. Yangını tek başına söndüren çalışan facianın önüne geçerken, görüntüler güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Akaryakıt İstasyonunda Kamyonet Alev Aldı - Son Dakika

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