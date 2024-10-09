Bursa\'da Alacaklar Yüzünden Kavga

3.Sayfa

Bursa'da alacak verecek nedeniyle cadde üzerinde buluşan iki kişi sözlü tartışma sonrası birbirlerine yumrukla saldırdı. Taraflardan birinin yakınları kavgaya dahil olunca, aralarına aldıkları genci yere yatırıp tekme tokat dövdüler. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Merkez, Osmangazi ilçesi Hoca Hasan Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle cadde üzerinde buluşan 2 kişi sözlü tartışmaya başladı. Kısa sürede hararetlenen tartışma yerini kavgaya bırakınca taraflar birbirlerine yumrukla saldırmaya başladı. Taraflardan birinin çevrede beklediği arkadaşları ise kavgaya dahil olunca, aralarını aldıkları genci yere düşürüp yumruklayıp tekmelediler. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavga anı kameraya saniye saniye yansıdı. - BURSA