Yeğenini evde erkek arkadaşıyla yakalayan amca dehşet saçtı
Yeğenini evde erkek arkadaşıyla yakalayan amca dehşet saçtı

Haberin Videosunu İzleyin
Yeğenini evde erkek arkadaşıyla yakalayan amca dehşet saçtı
22.08.2025 09:44
Yeğenini evde erkek arkadaşıyla yakalayan amca dehşet saçtı
Bursa'da 15 yaşındaki yeğenini evde erkek arkadaşıyla bulan amca, ortalığı kan gölüne çevirdi. Yeğenini bıçakla göğsünden, erkek arkadaşını ise sandalyeyle başından yaralayan 52 yaşındaki şahıs, polisler tarafından gözaltına alındı. Tedavi altına alınan gençlerin hayati tehlikesi devam ediyor.

Bursa'da yeğeninin kaldığı eve gelen 52 yaşındaki amca; 15 yaşındaki kız yeğeni ve 17 yaşındaki erkek arkadaşını yaraladı. Genç kız bıçakla göğsünden, sevgilisi ise sandalye başından yaralandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Musababa Mahallesi 2'nci asa Sokak'ta meydana geldi. Amca A.D, 15 yaşındaki kız yeğeni Y,D. ile erkek arkadaşı B.S.'yi evde buldu.

YEĞENİNİ BIÇAKLA GÖĞSÜNDEN AĞIR YARALADI

Yaşanan durum karşısında öfkelenen amca yeğenini bıçakla göğsünden, erkek arkadaşını ise sandalye ile başından ağır yaraladı. Olayın ardından A.D., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ DEVAM EDİYOR

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan gençlerin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla amca gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Yeğenini evde erkek arkadaşıyla yakalayan amca dehşet saçtı - Son Dakika

SON DAKİKA: Yeğenini evde erkek arkadaşıyla yakalayan amca dehşet saçtı - Son Dakika
